اخبار الخليج – «الأشغال»: تركيب إشارة ضوئية جديدة على شارع الشيخ إبراهيم بن محمد مع الطريق المؤدي إلى مجمع السيف في عراد

محمد بن مسعود - الدمام - تعلن‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬وبالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬عن‭ ‬تركيب‭ ‬إشارة‭ ‬ضوئية‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬شارع‭ ‬الشيخ‭ ‬إبراهيم‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬مع‭ ‬الطريق‭ ‬المؤدي‭ ‬إلى‭ ‬مجمع‭ ‬السيف‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬عراد‭ ‬بمحافظة‭ ‬المحرق‭.‬

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وسوف‭ ‬يتم‭ ‬تشغيل‭ ‬الإشارة‭ ‬الضوئية‭ ‬الجديدة‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬الموافق‭ ‬10‭/‬08‭/‬2022‭. ‬لذا‭ ‬يرجى‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬الكرام‭ ‬الالتزام‭ ‬بالقواعد‭ ‬المرورية‭ ‬حفاظاً‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬الجميع‭.‬