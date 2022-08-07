اخبار الخليج – ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء يؤكد حرص البحرين على تطوير مسارات التعاون والتنسيق المشترك مع أمريكا

محمد بن مسعود - الدمام - أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولـي العهـد نائب القائد الأعلى رئيـس مجلـس الوزراء على ما يجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية من علاقات استراتيجية مميزة على مختلف الأصعدة، مشيراً إلى حرص مملكة البحرين الدائم بتطوير مسارات التعاون والتنسيق المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في كافة المجالات وخاصة العسكري والدفاعي منها، والدفع بها نحو آفاق أرحب بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الرفاع اليوم، بحضور سعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء، الفريق بحري تشارلز برادفورد كوبر قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية قائد الأسطول الخامس، حيث رحب سموه بقائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية قائد الأسطول الخامس، وأشاد سموه بالتقدم المستمر الذي يشهده التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، منوهاً بجهود الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في تعزز أمن واستقرار المنطقة.

وتم خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.