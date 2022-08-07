سمو أمير القصيم يتسلّم تقريرًا عن مسابقة الدكتور المشيقح الأدبية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم تقريراً عن مسابقة الدكتور عبدالرحمن المشيقح الأدبية، وذلك خلال استقباله في مكتبه اليوم محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم، والدكتور عبدالرحمن المشيقح، بحضور الوكيل المساعد للشؤون التنموية بالإمارة عسم الرمضي.

وأشاد سموه بأهداف المسابقة الأدبية وإسهامها في دعم الحركة الأدبية محلياً وخارجياً، وتشجيع المواهب الشابة في مجالات الأدب العربي، مشيرًا إلى أن مضامين مثل هذه المسابقات يدفع إلى أن تكون إحدى المبادرات الثقافية التي تنطلق من المنطقة إلى جميع أنحاء العالم.

واستمع سموه لشرح موجز من الدكتور المشيقح عن أهداف المسابقة في نسختها الأولى التي شهدت تنافس 2092 متسابقاً ينتمون إلى ست قارات، موضحًا أن المسابقة اشتملت على ثلاثة فروع، هي: القصيدة العربية، والمقالة الأدبية، والقصة القصيرة، وفي نسختها الثانية أُضِيف الفرع التاريخي الذي خُصِّص لموضوع جهود الملك عبدالعزيز في توحيد المملكة، فيما تُوِّج 12 مشاركاً من 11 دولة بجوائز المسابقة.