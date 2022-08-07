«حماية المستهلك» تكشف عن نسبة غش الأدوية في المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - كشف الأمين العام لجمعية حماية المستهلك د. ناصر بن ديهم: نسبة الغش في الأدوية بالمملكة .

وقال في لقاء مع برنامج “اليوم”، على قناة “الإخبارية”، إن نسبة الغش في الأدوية بالمملكة بلغت 0%، مضيفًا أن هناك دولا أخرى تصل فيها نسبة الغش إلى 20 و30%.

على جانب آخر، كشفت هيئة الغذاء والدواء، عن فترة صلاحية بعض الأدوية ومستحضرات التجميل، مشيرة إلى أن بعض المنتجات تختلف صلاحيتها عند الفتح عن التاريخ المسجل على العبوة.

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وأكدت “الغذاء والدواء”، ضرورة قراءة المعلومات الموضحة على عبوة المنتج، وبنشرته الداخلية، منوهة بأن صلاحية الكريم على شكل علبة تعتبر شهرًا من الفتح.