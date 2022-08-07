أمير مكة المكرمة يستقبل القنصل العام الأمريكي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في الإمارة بجدة، القنصل العام الأمريكي فارس أسعد. وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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