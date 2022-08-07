سمو أمير منطقة جازان بالنيابة يستقبل مدير مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بالمنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، مدير مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة علي معتبي.

واطلع سموه على التقرير السنوي للجمعية للعام 2021م المتضمن برامج المركز ونشاطاته خلال المدة الماضية، وما يُقدمه من خدمات علاجية وتعليمية وتأهيلية للفئة المستهدفة، وما يشهدُه المركز من تطور مستمر، مشيداً بالدور المهم والبارز للمركز في خدمة ذوي الإعاقة، والاضطلاع بهم لتحقيق مشاركتهم الفاعلة واندماجهم مع أقرانهم في المجتمع.

ونوّه سمو أمير منطقة جازان بالنيابة بأهمية مساندة ودعم قطاعات العمل ومؤسسات المجتمع كافة لبرامج ونشاطات المركز لتعزيز قيامه بدوره على الوجه الأمثل، بما يُحقق تطلعات القيادة الرشيدة في تقديم الرعاية اللازمة لذوي الإعاقة وفق أعلى المستويات المعمول بها عالمياً.