إنستجرام يختبر “قياسات جديدة” لتتماشى مع “رييلز”

︎

.

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن منصة التراسل المصور “إنستجرام” ستبدأ في اختبار “قياسات جديدة” للصور، لتتماشى مع خدمات “رييلز”.

وأشارت إنستجرام -بحسب ما أورده موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص- أنها ستبدأ في غضون أسبوع أو أسبوعين في اختبار نشر المستخدم صورًا بحجم 9:16 الطويلة جدًّا، لتتماشى بصورة أكبر مع “رييلز”.

وقال المدير التنفيذي لإنستجرام، آدم موسيري: “يمكن أن يكون لديك مقاطع فيديو طويلة، لكن لا يمكنك الحصول على صور طويلة على إنستجرام؛ لذلك اعتقدنا أنه ربما يتعين علينا التأكد من أننا نتعامل مع كليهما على قدّم المساواة”.

يأتي هذا في وقت أعلن فيه موسيري عن نية إنستجرام التخلي عن واجهة “ملء الشاشة”، لأنها لم تحظَ بشعبية كبيرة.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq

