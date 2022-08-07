“العقاري”: انتظام مستفيدي القرض المدعوم في السداد ونسبة التعثر لم تتجاوز 0.23%

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أوضح صندوق التنمية العقارية، أن نسبة تعثر مستفيدي برنامج القرض العقاري المدعُوم لم تتجاوز 0.23%، منذ انطلاقة البرنامج في يونيو 2017م حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري 2022م.

وأكد الصندوق، انتظام مستفيدي الدعم السكني في سداد أقساط التمويل العقاري للجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل المعتمدة، مشيراً إلى أن دور البنك المركزي السعودي تعزيز البيئة التنظيمية والتشريعية لقطاع التمويل العقاري بالمملكة، إضافة إلى لائحة الدعم السكني، والممكنات التي وفرها برنامج “سكني” التي أسهمت في انخفاض نسبة تعثر المستفيدين.

وأفاد أنه يتم إيداع الدعم السكني في موعده المحدد شهرياً بتاريخ 24 من كل شهر ميلادي قبل إيداع الرواتب الشهرية، وذلك سعياً لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، للوصول برفع نسبة التملك إلى 70%، وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام عبر بناء الأنظمة والتشريعات الداعمة.



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Source akhbaar24

