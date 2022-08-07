عام/ سمو أمير الشرقية يتسلم التقرير السنوي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي

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الدمام 09 محرم 1444 هـ الموافق 07 أغسطس 2022 م واستسلم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، التقرير السنوي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي للعام 2021م.جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم، المدير العام لفرع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بالمنطقة المهندس أحمد الخالدي، منوهًا بدعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- في المحافظة على البيئة وحمايتها وصون مواردها وتحقيق التوازن بين التنمية وحماية البيئة.واستعرض التقرير إنجازات المركز والأعمال التي قام بها خلال عام، والخطط المنفذة لحماية بيئة المملكة، والخدمات المقدمة، كإصدار التراخيص والتصاريح واعتمادها للجهات العاملة في مجال الخدمات البيئية، إضافة إلى خدمات إصدار وتجديد شهادة التأهيل البيئي للجهات التي تعمل في مجال الخدمات البيئية، ومتابعة مؤشر جودة الهواء في مختلف مناطق المملكة.من جانبه، أعرب المهندس الخالدي عن شكره لسمو أمير الشرقية على توجيهاته ودعمه المستمر لجهود المركز.// انتهى//13:55ت م0068

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