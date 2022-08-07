إضافة إلى التغيرات الهرمونية.. ماذا يعني ظهور حب الشباب في هذه المناطق من جسدِك؟

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رغم كون الكثيرين يربطون بين حب الشباب ومرحلة المراهقة، وكذلك يعتقدون بحتمية ظهوره على الوجه، إلا أن الأمر قد لا يقتصر على فترة المراهقة، وقد لا يقتصر ظهور حب الشباب على الوجه فقط، وفي هذا التقرير نستعرض الأماكن التي يمكن أن يظهر بها حب الشباب وأسباب ذلك، بعيدًا عن التغيرات الهرمونية للمراحل العمرية.

1. حول الفم

قد تلاحظ ظهور حب الشباب حول الفم، مع تهيج جلدي، وهو ما يعني أن هذه المنطقة تتعرض باستمرار للملوثات كاللمس، أو استخدام الهاتف المحمول بكثرة أو ارتداء خوذات الرأس، ويجب عليك كي تتقي ظهوره في هذه المنطقة غسلها جيدًا مرتين يومياً، وبمنظف ملائم للبشرة، كما نرجو منك ألا تلمسي المناطق المصابة في وجهك.

2. على الأنف

يرجع ظهور حب الشباب على الأنف، إلى عدم اتباعك نظاما غذائيا صحيا إضافة للتوتر، أو من الممكن أن يكون ذلك أثرا جانبيا لبعض الأدوية، أو لإهمال النظافة الشخصية، وننصحك بضرورة إضافة زيت “الشاي” لمجموعتك للعناية بالبشرة.

4. الفكان والرقبة

قد يكون ظهور حب الشباب على الفكين والرقبة عند النساء نابعًا من استخدام بعض أدوية منع الحمل أو اضطراب الدورة الشهرية، وعليك في هذه الحالة متابعة حالتك الصحية مع متخصص، مع استخدام المستحضرات التي لا تسد المسام وكذلك المرطبات ومستحضرات الوقاية من أشعة الشمس.

5. على الوجنتين

قد يكون انتشار حب الشباب على الوجنتين، غير مرتبط بالهرمونات، لكنه مرتبط بالهواتف المحمولة، عبر البكتريا التي تنقلها الهواتف إلى هذه المنطقة خاصة إذا كنت تجرين مكالمات طويلة، وتبدلين ما بين أذنيك، إضافة للوسائد غير النظيفة، وعليك مسح هاتفك قبل الاستخدام وعدم اصطحابه معك إلى الحمامات والحرص على تغيير الوسائد كل أسبوع على الأقل وغسل اليدين بانتظام.

6. على الظهر

ظهور حب الشباب على الظهر قد يكون مجرد حساسية من مستحضرات الوقاية من الشمس أو المرطبات أو كريمات البشرة أو زيوت التدليك، أو العرق واختلاطه بسموم وإفرازات البشرة الدهنية مما يسد المسام. لهذا السبب يجب الاستحمام بسرعة بعد التدريبات الرياضية، مع الحرص على غسل الظهر جيداً.

كما قد يؤدي ارتداؤك الملابس الضيقة إلى تهيج بشرتك، وظهور حب الشباب إضافة إلى النظام الغذائي غير المتوازن، والتوتر.

7. على الساقين

من الممكن أن تؤدي الملابس الضيقة إلى ظهور حب الشباب في الساقين، لكن في كل الأحوال إذا ظهر لديك حب الشباب في هذه المنطقة عليك استشارة الطبيب، لأن ذلك قد يعني الإصابة بمرض جلدي آخر.

8. على الصدر

يظهر حب الشباب على منطقة الصدر لنفس أسباب ظهوره على الظهر والساقين، وقد تتسبب منظفات الملابس القاسية في انسداد بصيلات الشعر وتهيجها؛ لذا يفضل استخدام منتجات خالية من الكبريتات والعطور وغير مسببة للحساسية عند غسل ملابسك.

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Source akhbaar24

