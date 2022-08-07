مع بداية الدوري الإنجليزي.. العلم السعودي يخطف الأضواء في مدرجات إنجلترا

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ظهر العلم السعودي، مع بداية منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، خلال مباراة فريق نيوكاسل يونايتد، أمام نظيره نوتنغهام فورست، ضمن الجولة الأولى من “البريميرليغ”.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يُظهر أحد الجماهير وهو يرفع العلم السعودي، وسط جماهير نيوكاسل، أثناء الاحتفال بالهدف الثاني للفريق الذي أنهى المباراة بثنائية نظيفة، وهو الفيديو الذي أثار تفاعلًا على “تويتر” بعد المباراة.

وسجل نيوكاسل هدف التقدم أمام نوتنغهام فورست، الصاعد الجديد للدوري الإنجليزي، بعد مرور (58) دقيقة من عمر المباراة عن طريق اللاعب فابيان شار، قبل أن يضيف زميله كالوم ويلسون الهدف الثاني في الدقيقة (78).

يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي كان قد استحوذ على نادي نيوكاسل في أكتوبر عام 2021، وساعد الفريق لنقله من المركز الأخير في الدوري الموسم الماضي إلى المركز 11.



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Source akhbaar24

