مكافحة المخدرات تقبض على 3 مقيمين بحوزتهم 6 كيلوجرامات من الميثامفيتامين

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (3) مقيمين من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة، بحوزتهم (6) كيلوجرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وأُوقِفوا واتُّخِذت الإجراءات النظامية بحقهم، وأُحِيلوا إلى النيابة العامة.



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