وتهدف التجربة إلى تمكين الإدارة الذكية للطيف الترددي في المملكة من خلال قواعد البيانات الذكية والتخصيص المؤتمت للترددات، بما يحقق الاستغلال الأمثل للطيف الترددي، إلى جانب حماية مستخدمي الطيف الترددي من التداخلات الضارة وتوسيع مدى إمكانات التقنيات الحديثة من (Wi-Fi 6E)، وأخيرًا تفعيل الشراكات الدولية بين الهيئة والشركات العالمية في القطاع.
ويأتي ذلك امتدادًا لريادة المملكة عالميًا في إجمالي الطيف الترددي المتاح لتقنية "WiFi"، وريادتها الإقليمية بصفتها أول دولة في أقاليم أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في إتاحة كامل النطاق (6 جيجا هرتز) للاستخدامات المعفية من الترخيص.
يذكر أن هذه الخطوة تعد ضمن دور الهيئة بوصفها منظمًا رقميًا؛ لتمكين الاستخدامات المبتكرة للطيف الترددي، ودعم تحوّل المملكة إلى مجتمع رقمي والوصول بها إلى الريادة العالمية في التقنيات اللا سلكية.
كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق التجربة الحية الأولى عالميًا لنظام التنسيق الآلي للترددات AFC لتمكين تقنياتWiFi 6E لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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