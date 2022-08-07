ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي و14 مخالفا لرعيهم 337 متنا من الإبل و 50 رأسا من الأغنام في مواقع ممنوعة، كما تم ضبط 29 مخالفا بحوزتهم 30 مترا مكعبا من الحطب المحلي لأغراض تجارية في منطقتي الرياض وعسير، ومخالفين لقطعهما شجرتين بمنطقة الرياض. تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.



كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 45 مخالفا لنظام البيئة في عدد من المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.