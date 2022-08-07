شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على معلق وقنوات مباراة الهلال وألميريا الودية اليوم الأحد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - بحث متواصل في الساعات الآولى من صباح اليوم الأحد الموافق السابع من شهر أغسطس الجارى من معرفة معلق وقنوات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال وألميريا الودية التي ستقام مساء اليوم على ملعب بيرنلي.

الهلال وألميريا

وتنطلق فعاليات مباراة الهلال والميريا في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

معلق مباراة الهلال

وأعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الميريا تولى المعلق الرياضي فهد العتيبي فعاليات مباراة الهلال وألميريا.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وألميريا

ومن المُنتظر أن تذُاع فعاليات مباراة الهلال وألميريا عبر القنوات التالية: “روتانا سينما، روتانا خليجية، روتانا كلاسيك، lbc اللبنانية”.