شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. الهلال يفقد خدمات نجمه ضد ألميريا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - خرج نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، عن حسابات الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني، لمواجهة ألميريا وديًا.

ومن المقرر أن يلتقي الهلال نظيره ألميريا، مساء اليوم على ملعب بيرنلي في مدينة باريتون بريطانيا، في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد.



الهلال يختتم تدريباته تحت قيادة دياز استعدادًا لمواجهة ألميريا



واختتم الزعيم تدريباته أمس استعدادًا للمباراة، حيث تقام في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت برمنجهام، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

وشهد تدريب الفريق المتوج بدوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التركيز على الجوانب الفنية والتكتيكية، وسط متابعة فهد بن نافل رئيس النادي.

وفرض المدير الفني رامون دياز، تدريب على كامل الملعب، كما شرح دياز التكتيك الذي سينتهجه الهلال في مباراة ألميريا، وديًا.



ماريجا خارج حسابات دياز ضد ألميريا وديًا



وكشفت التقارير، إلى أن المالي موسى ماريجا لاعب الهلال، سوف يغيب عن اللقاء بعدما تواجد في العيادة بمقر إقامة الفريق، بعد تعرضه لكدمة في الكاحل.

ويستعد الهلال لانطلاق الموسم الجديد، عندما يواجه الخليج، الصاعد حديثًا بعد تتويجه بلقب دوري يلو للدرجة الأولى، على ملعب الأمير محمد بن فهد، في الجولة الأولى من الموسم الجديد بالدوري السعودي، يوم 25 أغسطس الجاري.

كما يستعد ألميريا للموسم الجديد في الدوري الإسباني، بعدما تأهل عقب تتويجه بدوري الدرجة الأولى، برصيد 81 نقطة، ليصعد إلى الليجا.

ويبدأ ألميريا مشواره في الدوري الإسباني بمواجهة ريال مدريد، حامل اللقب، على ملعب ألعاب البحر المتوسط، في 14 أغسطس الجاري.