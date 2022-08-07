استشاري : التعرض لأشعة الشمس قد يسبب الوفاة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض حذرت استشاري طب أسرة ومدير الخدمات الطبية د. أمل الشمري، من خطورة التعرض لأشعة الشمس مع ارتفاع حرارة الأجواء. خطورة الإجهاد الحراري وقالت د. أمل الشمري، لقناة “الإخبارية”، إن التعرض لأشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة يسبب الإجهاد الحراري. وشددت د. أمل الشمري على أهمية تجنب أشعة الشمس خاصة في ساعات ذروة ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدة أن أعراض الإجهاد الحراري الخطيرة قد تسبب الوفاة.

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