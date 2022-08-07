الرئاسة الفلسطينية: تصعيد إسرائيل بغزة والقدس وجنين تجاوز كل الخطوط الحمراء

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

قالت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأحد، إن التصعيد الإسرائيلي في غزة والقدس وجنين قد “تجاوز كل الخطوط الحمراء”، في إشارة للعملية العسكرية ضد أهداف في القطاع واقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى.

وبدأت إسرائيل عملية عسكرية ضد أهداف لحركة الجهاد الإسلامي في غزة، وقتلت اثنين من قادتها.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، إن العملية العسكرية الإسرائيلية تسببت في مقتل 29 شخصا في غزة بينهم أطفال ونساء.

واقتحمت مجموعة من المستوطنين المسجد الأقصى صباح اليوم برفقة نائب في الكنيست، في خطوة جلبت إدانات فلسطينية وعربية.

ودانت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأحد، استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، بعد السماح لمتطرفين وأحد أعضاء الكنيست باقتحام المسجد في حماية من الشرطة الإسرائيلية.

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وحذرت الخارجية الأردنية، في بيان، من “تبعات استمرار هذه الانتهاكات”، وطالبت بوقفها على الفور.

يذكر أن مئات المستوطنين الإسرائيليين، اقتحموا صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى، مع استمرار الغارات الإسرائيلية على غزة، والرد الصاروخي على المدن والمستوطنات من قبل “الجهاد الإسلامي”.