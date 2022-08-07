“الأرصاد”: عوالق ترابية على حائل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_حائل

نبه المركز الوطني للأرصاد من عوالق ترابية اليوم على منطقة حائل ومحافظاتها، مما ينتج عنها تدنٍّ في مدى الرؤية، وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة ٩ مساءً.