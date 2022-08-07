‏تؤدي إلى الوفاة.. استشارية تحذر من الإصابة بضربات الشمس (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - حذرت الدكتورة أمل الشمري استشاري طب أسرة ومدير الخدمات الطبية من التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة.

وأكدت “الشمري” في لقاء مع “الإخبارية” إن التعرض إلى درجات الحرارة المرتفعة يؤدي إلى الإجهاد الطبي المتعارف عليه باسم “ضربات الشمس” والتي تبدأ أعراضها بإجهاد حراري ثم حالة أخطر تؤدي إلى الإغماء الحراري.

وأضافت الشمري، أنه رغم أن حالات الشفاء والوقاية تحدث بطريقة سهلة للمريض، إلا أن حالات الوفاة تتخطى ٢٤٠ حالة وفاة سنويًا بسبب الإجهاد الحراري.

وأوضحت أن التعرض لأشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة الكبري هو سبب الإجهاد الحراري الذي يصل بدرجة حرارة الجسم إلى فوق ٤٠ درجة مئوية فيبدأ بظهور علامات من الدرجة الأولى على المصاب كالإعياء والصداع .

وحذرت الشمري، من مرحلة الإغماء لأنها من المراحل الطارئة، وتستدعي انتقال المصاب إلى الطوارئ لأنها قد تؤثر في زيادة ضربات القلب وعلى الكبد.