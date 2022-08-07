وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في (4) مواقع بمنطقتَيْ مكة المكرمة وتبوك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (4) مواقع بمنطقتَيْ مكة المكرمة وتبوك, ضمن مبادرة “نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة اليوم بتقديم خدماتها للرجال في مركز حلي لمدة أسبوع، وفي مركز قيا، ويوم الاثنين في مركز أبو راكة لمدة يوم واحد لكل منهما.

وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة تبوك اليوم خدماتها للرجال والنساء في مستشفى الأمير فهد بن سلطان لمدة أسبوع.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني، كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.