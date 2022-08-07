أمانة العاصمة المقدسة تُدشّن خدمة رخص تسوير الأراضي الفضاء

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة
دشّنت أمانة العاصمة المقدسة برنامجًا خاصًا بإصدار رخص تسوير الأراضي الفضاء، وذلك عن طريق الربط بين المكاتب الهندسية والبلديات، ليكون التقديم عن طريق المكتب الهندسي.
وبيّنت الأمانة أن مبادرة تسوير الأراضي الفضاء تهدُف إلى تحسين المشهد الحضري، والقضاء على ظاهرة التخلص العشوائي من مخلفات البناء، وحماية الأراضي من التعديات المخالفة للأنظمة، داعيةً جميع ملاك الأراضي إلى سرعة التوجه للمكاتب الهندسية المعتمدة للتقديم على الخدمة وإصدار التصاريح بعد أن يراجعها المختصون بالبلديات الفرعية تفاديًا للغرامات.
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