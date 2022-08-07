شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. مفاجأة مدوية حول قضية محمد أبوجبل ونادي النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجر المستشار أيمن الرفاعي رئيس لجنة الانضباط السابق بالاتحاد السعودي لكرة القدم أن عملية عدم قيد حارس مرمى فريق نادي الزمالك السابق ومنتخب مصر محمد أبوجبل في قائمة نادي النصر السعودي لا يمنح أي حق لنجم الفراعنة أن يقدم شكوى ضد النادي بالفيفا.

أيمن الرفاعي يفجر مفاجأة مدوية عن قضية النصر وأبوجبل

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن الرفاعي قد خرج في تصريحات تلفزيونية مؤكدًا أن النصر من حقة ألا يقوم بقيد اللاعب.

وأضاف:" لا مشكلة قانونية على إدارة نادي النصر حال عدم تسجيل جاباسكي وأن إظهار العقد المبرم بين الطرفين سيكون هو الفيصل في تلك الأزمة.

وإستطرد:" نادي النصر في حال ثبوت فسخ العقد من جانبه وقتها سيكون ملزم بدفع قيمة العقد كاملة لحارس مرمى منتخب مصر اما في حالة ثبوت خطئه فسوف يكون أبو جبل مهددا وقتها بالإيقاف لمدة لا تقل عن 4 أشهر".

وانهى:" القرار فيما يخص مسألة العقوبة من عدمها لن يتم إصداره خلال الفترة القادمة وبعد أيام قليلة بل مثل هذه القضايا تستغرق وقت طويل للغاية.