شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. ضربة موجعة للهلال قبل مواجهة الميريا الاسباني والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أنهى فريق الكرة الأول بنادي الهلال التحضيرات الميدانية من أجل المواجهة القوية التي ينتظرها أبناء رامون دياز أمام فريق نادي الميريا الاسباني لحساب المباريات الودية التحضيرية إستعدادًا لإنطلاقة النسخة الجديدة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم القادم 2022-2023.

الهلال يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة الميريا

وأفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد من المملكة العربية السعودية أن محترف نادي الهلال الدولي المالي موسى ماريغا تواجد في العيادة الطبية الخاصة بالفريق بعد أن تعرض لكدمة في الكامل وبذلك تأكد غيابه عن موقعة الميريا.

وشهدت الحصة التدريبية التي خاضها فريق نادي الهلال التركيز على بعض الجوانب الفنية وكذلك التكتيكية في الوقت الذي فرض فيه المدير الفني للفريق رامون دياز مناورة بين جميع اللاعبين على كامل الملعب.

وتعد تلك المواجهة التي يخوضها فريق نادي الهلال هي المباراة التجريبية الأولى التي تقام في المعسكر الخارجي في مدينة برمنجهام فيما سيكون اللقاء هو السابع تجريبيا لألميريا الصاعد حديثا للدوري الإسباني.