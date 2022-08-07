شكرا لقرائتكم خبر عن القرار الأخير.. نجم برشلونة يُنهي الجدل حول انتقاله إلى النصر السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حسم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، موقفه من عرض نادي النصر السعودي للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وارتبط العالمي برئاسة مسلي آل معمر، مؤخرًا بالتفاوض مع البوسني ميراليم بيانيتش لاعب وسط البلوجرانا، للحصول على خدماته بالموسم الجديد.

النصر يقدم عرض من أجل ضم بيانيتش

وأشارت تقارير سعودية في وقت سابق، إلى أن النصر تقدم بعرض رسمي من أجل التعاقد مع بيانيتش، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت صحيفة "آس الإسبانية"، أن اللاعب البوسني لا يفضل اللعب ضمن صفوف النصر أو التوجه نحو الدوريات العربية في الوقت الحالي.



بيانيتش يتوصل لاتفاق من أجل البقاء في برشلونة



وتابعت: "اللاعب توصل بالفعل لاتفاق مع إدارة نادي برشلونة بشأن الاستمرار في صفوف البلوجرانا خلال الموسم المقبل، بعد الجلسة التي جمعته مع تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق".

وأضافت: "بيانيتش أبدى رغبته في البقاء، والمدير الفني طالبه بتخفيض عقده مع الفريق من أجل لاستمرار مع النادي، في ظل رغبته في الاعتماد عليه الموسم المقبل، وهو ما وافق عليه اللاعب".

واختتمت: "تشافي يرحب ببقاء بيانيتش بين صفوفه، حيث يراه البديل المثالي للإسباني سيرجيو بوسكيتس في منطقة وسط الملعب".

صدمة في النصر بعد قرار بيانيتش الاستمرار مع برشلونة

وجاء قرار بيانيتش ليضرب آمال النصر في التعاقد معه، حيث كانت ترغب بقوة في الحصول على خدماته بشكل مجاني حال رحيله عن كامب نو.

من ناحية أخرى يواصل النصر معسكره المغلق في إسبانيا، استعدادًا للموسم الجديد وخوض منافسات دوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والذي ينطلق في 25 أغسطس الجاري.