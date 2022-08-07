انطلاق جمعية سفراء التراث وتفعيل عضوياتها

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

انطلقت جمعية سفراء التراث السعودية وبدأت مزاولة أعمالها رسميا، وجمعية سفراء التراث جمعية وطنية سعودية خالصة تعنى بإبراز تراث المملكة العربية السعودية وإظهاره على المستويين المحلي والدولي، والتعريف به لكل أبناء الوطن على اختلاف أعمارهم ومستوياتهم العملية والثقافية ذكورًا كانوا أم إناثًا، وتعزيز الروح الوطنية لدى أبناء الوطن وتنمية روح الفخر بهذا الإرث الحضاري والتاريخي العريق من خلال التعرف على مكامن العز والفخر في تراثنا الحضاري العميق الضارب بجذوره في عمق التاريخ.

وتسعى جمعية سفراء التراث في سبيل تحقيق هدفها بكل حرص واهتمام محاطة بكوكبة من أبرز الإعلاميين والمهتمين والمختصين بالتراث مع ألمع الشخصيات البارزة في مجال الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، وتنطلق الجمعية نحو هذا الهدف بأحدث التقنيات التكنولوجية والفنية التي تواكب أسلوب العصر الحديث وتتماشى مع ما يستجد على الساحة الإعلامية والتراثية من أخبار وأحداث.

والجمعية لا تهدف فقط إلى إبراز التراث وكفى، بل تأمل أن يكون كل فرد من أبناء الوطن مهتمًا بالتراث معنيًا بنشره أيا كان موقعه ومنصبه وأيا كانت حيثيته في المجتمع، وتطمح الجمعية أن يكون كل أبناء الوطن سفراء لهذا التراث العريق الشامخ ومتحدثين عنه في كل المحافل باختلافها وتنوعها حتى يصبح المجتمع كله سفراء لهذا الإرث التراثي الثقافي العظيم الذي يستحق منا كل عناية واهتمام؛ لذا فالجمعية تشرف بانضمام كل أطياف المجتمع السعودي إليها من خلال الانتساب إلى عضوياتها المختلفة بفئاتها المتنوعة حتى يصبح كل فرد في المجتمع معنيا بتراث بلده يحمل على عاتقه نشر وتبليغ هذا التاريخ العريق بوعي وحرص ويؤدي هذه المهمة على أكمل وجه وأتمه.

وكل هذا يأتي انطلاقا من برنامج خادم الحرمين الشريفين للاهتمام والعناية والمحافظة على التراث وبرعاية كريمة من هيئة الثقافة والآثار تنفيذا لرؤية 2030 وما اشتملت عليه من عناية فائقة بالتراث الوطني تعزيزًا لروح الانتماء لهذا الوطن المعطاء الذي يستحق منا كل غال ونفيس.

وانطلقت الجمعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بكل وسائلها من تويتر وإنستجرام ويوتيوب وموقع إلكتروني عبر الرابط:

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