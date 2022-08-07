محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الطائف
انتزعت “طرق” لـ ناصر عبد الله المسند، لقب الأسرع توقيتاً بعد حصولها على المركز الأول في أول شوط للفترة الصباحية من سباقات فئة الثنايا ، والمخصص لها 8 أشواط لمسافة 5 كم، بتوقيت 8:11.254 دقائق ضمن الأشواط التمهيدية في مهرجان ولي العهد للهجن 2022 م.
وجاءت نتائج الفائزين بالمراكز الأولى في بقية الأشواط على النحو التالي: “الزير” لـ مطلق سلمان العطوي، و”في” لـ سعيد علي المري، و”مبلش” لـ رياض ثامر السعدون، و”هوايل” لـ سالم جابر المري، و”الحصان” لـ هادي خويران العجمي، و”مرضيه” لـ راشد طالب المري، وأخيراً “سياف” لـ محمد معزي العتيبي.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر “طرق” تنتزع الأسرع في أول سباقات الثنايا بمهرجان ولي العهد للهجن 2022 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.