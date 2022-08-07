“الأرصاد”: أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة نجران

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_نجران
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات حبونا، وبدر الجنوب، وثار، وخباش ، ويدمة.
وبيَّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة التاسعة مساءً.
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