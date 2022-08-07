محمد بن مسعود - الدمام - اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم ساحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، وسط حراسة مشددة من جيش الاحتلال وتحليق مكثف لطائراته في أجواء المسجد.
وأعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، أن ألفاً و292 مستوطناً اقتحموا باحات المسجد المبارك، اليوم الأحد، تخليداً لما يسمى ذكرى “خراب الهيكل” المزعوم.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية بأن آلاف المستوطنين تجمعوا في ساحة البراق، واحتشد المئات منهم قبالة باب المغاربة من أجل اقتحام الأقصى، تلبية لدعوة الجمعيات الاستيطانية لتنفيذ اقتحامات جماعية لساحات الحرم، لإحياء ما يسمونه ذكرى خراب الهيكل.
وأظهرت مقاطع مصورة رفع المستوطنين علم دولة الاحتلال في الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية جماعية في باحاته، فيما اعتقلت قوات الاحتلال عددا من المرابطين والمصلين المسلمين المتواجدين في باحاته.
ونشرت شرطة الاحتلال عناصر وحداتها الخاصة في ساحات الحرم لتوفير الحراسة للمقتحمين، ولإبعاد الفلسطينيين عن مسار الاقتحامات ومنع تنقلهم خلال الجولات الاستفزازية للمستوطنين في ساحات الحرم.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر مئات المتطرفين اليهود يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك #عاجل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.