بـ 48 مئوية.. حفر الباطن تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بالمملكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

توقع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد على بعض مدن السعودية.

وتوقع المركز، أن تسجل مدينة حفر الباطن أعلى درجة حرارة بـ48 مئوية، بينما تسجل مدينتا أبها والباحة أدنى درجة حرارة بـ17 درجة مئوية.

توقعات الطقس

وقد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق نجران، والباحة،وعسير، جازان، بالإضافة إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية والمثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.

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سحب رعدية ممطرة

كما لا زالت الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل والقصيم, في حين يكون الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على مناطق الشرقية، والرياض، والقصيم، والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية والجوف.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الأجزاء الشمالية وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياُ إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي تصل إلى 50كم/ساعة مع السحب الرعدية, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن متر الى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزأين الأوسط والجنوبي.

وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزأين الأوسط والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.