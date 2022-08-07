اخبار الخليج – «الصناعة والتجارة» تُوقف مكتبيّ تدقيق حسابات عن العمل أحدهما مدة سنة والآخر سنتين تأديبياً

محمد بن مسعود - الدمام - قرر‭ ‬مجلس‭ ‬تأديب‭ ‬مدققي‭ ‬الحسابات‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬جلساته‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬وقف‭ ‬مكتب‭ ‬تدقيق‭ ‬حسابات‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬مدة‭ ‬سنة‭ ‬ومكتب‭ ‬آخر‭ ‬مدة‭ ‬سنتين،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬ثبت‭ ‬للمجلس‭ ‬أنهما‭ ‬أخلا‭ ‬بأصول‭ ‬المهنة‭ ‬لعدم‭ ‬مراعاتهما‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية‭ ‬للتدقيق‭ ‬والمعايير‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬وعرض‭ ‬القوائم‭ ‬المالية،‭ ‬ولذكرهما‭ ‬أموراً‭ ‬مغالطة‭ ‬ومغايرة‭ ‬للحقيقة،‭ ‬ولعدم‭ ‬عكس‭ ‬الصورة‭ ‬الحقيقية‭ ‬للمركز‭ ‬المالي‭ ‬للشركة‭.‬

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وكان‭ ‬مجلس‭ ‬تأديب‭ ‬مدققي‭ ‬الحسابات‭ ‬قد‭ ‬أنعقد‭ ‬بعد‭ ‬تقارير‭ ‬عدة‭ ‬رفعتها‭ ‬إدارة‭ ‬رقابة‭ ‬الشركات‭ ‬بالوزارة،‭ ‬عن‭ ‬اكتشافها‭ ‬أخطاء‭ ‬في‭ ‬الحسابات‭ ‬الختامية‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬هذان‭ ‬المكتبان‭ ‬بمراجعتها‭ ‬وتدقيقها،‭ ‬وبأن‭ ‬أعمال‭ ‬المراجعة‭ ‬والتدقيق‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬هذان‭ ‬المكتبان‭ ‬مخالفة‭ ‬للمعايير‭ ‬الدولية‭ ‬للتدقيق‭ ‬وللمعايير‭ ‬الدولية‭ ‬لإعداد‭ ‬وعرض‭ ‬القوائم‭ ‬المالية،‭ ‬وعدم‭ ‬كفاية‭ ‬المستندات‭ ‬الثبوتية‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬ملفات‭ ‬التدقيق‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المخالفات‭ ‬المتعددة‭ ‬الأخرى‭.‬

وفي‭ ‬سياق‭ ‬متصل‭ ‬أفادت‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬بأنها‭ ‬سوف‭ ‬تتخذ‭ ‬كافة‭ ‬إجراءاتها‭ ‬القانونية‭ ‬والإدارية‭ ‬ضد‭ ‬أي‭ ‬مكتب‭ ‬تدقيق‭ ‬حسابات‭ ‬متى‭ ‬ما‭ ‬ثبت‭ ‬لها‭ ‬مخالفته‭ ‬للأحكام‭ ‬والقوانين‭ ‬السارية‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬لن‭ ‬تدخر‭ ‬وقتاً‭ ‬أو‭ ‬جهداً‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬حماية‭ ‬المواطنين‭ ‬والمستثمرين‭ ‬وكل‭ ‬من‭ ‬له‭ ‬شأن‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬التقارير‭ ‬المالية‭ ‬المدققة