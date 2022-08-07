محمد بن مسعود - الدمام - صرح رئيس نيابة محافظة العاصمة بأن المحكمة الصغرى الجنائية الدائرة الرابعة أصدرت حكماً بإدانة امرأة عربية وحبسها لمدة ستة أشهر؛ وذلك عما أسند إليها من تهم الجهر علانية بنداء مخالف للآداب العامة، وإساءة استعمال وسائل المواصلات السلكية واللاسلكية، وحبسها لمدة عشرة أيام عما أسند إليها من تهمة الإقامة الغير مشروعة في مملكة البحرين، وإبعادها عن المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد تنفيذ العقوبة، ومصادرة هاتفها النقال المستخدم في الجريمة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى نشر المتهمة مقطع فيديو لنفسها وهي تتلفظ وتقوم بإيماءات مخلة بالحياء والآداب العامة؛ وذلك في حسابها بأحد وسائل التواصل الاجتماعي. فتم القبض عليها، وأثناء استجوابها أقرت بصحة الواقعة.
وأمرت النيابة العامة بحبسها وإحالة القضية للمحكمة المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – الحبس 6 أشهر والابعاد لامرأة عربية متهمة بنشر افعال مخلة بالاداب العامة في وسائل التواصل الاجتماعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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