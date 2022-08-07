اخبار الخليج – الحبس 6 أشهر والابعاد لامرأة عربية متهمة بنشر افعال مخلة بالاداب العامة في وسائل التواصل الاجتماعي

محمد بن مسعود - الدمام - صرح‭ ‬رئيس‭ ‬نيابة‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬بأن‭ ‬المحكمة‭ ‬الصغرى‭ ‬الجنائية‭ ‬الدائرة‭ ‬الرابعة‭ ‬أصدرت‭ ‬حكماً‭ ‬بإدانة‭ ‬امرأة‭ ‬عربية‭ ‬وحبسها‭ ‬لمدة‭ ‬ستة‭ ‬أشهر؛‭ ‬وذلك‭ ‬عما‭ ‬أسند‭ ‬إليها‭ ‬من‭ ‬تهم‭ ‬الجهر‭ ‬علانية‭ ‬بنداء‭ ‬مخالف‭ ‬للآداب‭ ‬العامة،‭ ‬وإساءة‭ ‬استعمال‭ ‬وسائل‭ ‬المواصلات‭ ‬السلكية‭ ‬واللاسلكية،‭ ‬وحبسها‭ ‬لمدة‭ ‬عشرة‭ ‬أيام‭ ‬عما‭ ‬أسند‭ ‬إليها‭ ‬من‭ ‬تهمة‭ ‬الإقامة‭ ‬الغير‭ ‬مشروعة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وإبعادها‭ ‬عن‭ ‬المملكة‭ ‬لمدة‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬بعد‭ ‬تنفيذ‭ ‬العقوبة،‭ ‬ومصادرة‭ ‬هاتفها‭ ‬النقال‭ ‬المستخدم‭ ‬في‭ ‬الجريمة‭.‬

وتعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬إلى‭ ‬نشر‭ ‬المتهمة‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬لنفسها‭ ‬وهي‭ ‬تتلفظ‭ ‬وتقوم‭ ‬بإيماءات‭ ‬مخلة‭ ‬بالحياء‭ ‬والآداب‭ ‬العامة؛‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬حسابها‭ ‬بأحد‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭. ‬فتم‭ ‬القبض‭ ‬عليها،‭ ‬وأثناء‭ ‬استجوابها‭ ‬أقرت‭ ‬بصحة‭ ‬الواقعة‭.‬

وأمرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بحبسها‭ ‬وإحالة‭ ‬القضية‭ ‬للمحكمة‭ ‬المختصة‭ ‬التي‭ ‬أصدرت‭ ‬حكمها‭ ‬المتقدم.