“تويتر” تعالج ثغرة أمنية عرضت 5.4 مليون حساب للاختراق

︎

.

المناطق_متابعات

أعلنت منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة “تويتر”، إصلاح ثغرة أمنية سمحت للقراصنة بالتهديد بجميع معلومات خاصة بـ 5.4 مليون حساب، مع عرض هذه الحسابات للبيع على منتدى معروف للجرائم المعلوماتية، وتتيح هذه الثغرة لأي شخص استخدام أي رقم هاتف أو عنوان بريد إلكتروني لأي مستخدم ومعرفة ما إذا كان رقم هاتف أو عنوان بريد إلكتروني مرتبط بحساب موجود على “تويتر”، مع احتمال تعريض هوية صاحب الحساب ومعلوماته الشخصية لخطر القرصنة.

وقالت تويتر في بيان، إنه إذا أدخل شخص ما عنوان بريد إلكتروني أو رقم هاتف محمول إلى أنظمة تويتر، فإن هذه الأنظمة تقول ما إذا كان رقم الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني مرتبط بحساب على المنصة. مضيفا “أنه تم إصلاح هذه الثغرة منذ يناير الماضي، أي بعد 6 أشهر من اكتشاف الثغرة لأول مرة، على يد باحث متخصص في أمن البيانات والذي حصل على مكافأة قيمتها 6000 دولار من تويتر.

وبحسب التقرير فإن هذه الثغرة تمثل “تهديدا خطيرا” للمستخدمين الذين لديهم حسابات سرية أو باسماء مستعارة على منصة تويتر، ويمكن استخدامها لإنشاء “قاعدة بيانات” أو تعداد “جزء كبير من قاعدة مستخدمي تويتر”، هذه الثغرة تشبه تلك التي تم اكتشافها في أواخر 2019 وسمحت لخبير في أمن البيانات بربط 17 مليون رقم هاتف بحسابات على تويتر.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq

