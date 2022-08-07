63% منهم مواطنون.. 14 ألفًا استفادوا من العمل المؤقت بالحج

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أعلن برنامج أجير ارتفاع أعداد العاملين المستفيدين من خدمة “أجير الحج”، وبلغ عددهم خلال هذا العام 14.558 عاملاً، وزاد عدد المستفيدين بنسبة 50%.

وجاءت نسبة المواطنين المستفيدين من خدمة “أجير الحج” هذا العام، 63% من إجمالي العاملين، بواقع 9212 مستفيدًا من البرنامج، حسب “الوطن”.

وأشار البرنامج إلى تحقيقه فوائد لأكثر من 370 منشأة، في 15 قطاعًا مختلفًا، حيث غطى 100% من الشواغر الوظيفية المعلنة من الشركات والمؤسسات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن خلال فترة الحج.

ويهدف برنامج أجير، الذي يعد أحد مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الذي أطلق في عام 2014، إلى الإسهام في تنظيم العمل المؤقت وتيسير الوصول إلى القوى العاملة الموجودة في المملكة.

وتتمثل رؤية البرنامج في رفع كفاءة سوق العمل من خلال الاستفادة من الأيدي العاملة الموجودة داخل المملكة كبديل عن الاستقدام.

كما يسعى البرنامج إلى تعزيز المرونة والحركية فيما يتعلق بالقوى العاملة في السوق، وذلك لتغطية احتياج المنشآت ورفع إنتاجية وفاعلية الأيدي العاملة.

وتتيح خدمة “أجير الحج” للمنشآت العاملة في موسم الحج إمكانية إصدار تصاريح عمل للقوى العاملة لديها للإسهام في تغطية احتياجهم في موسم الحج.

وذلك لتمكين الشركات والمنشآت التي تعمل في خدمة ضيوف الرحمن من مشاركة الشواغر الوظيفية لديهم في المنصة، فضلاً عن تمكين الأفراد من المواطنين والمقيمين الراغبين بالعمل في موسم الحج من رفع سيرهم الذاتية في سوق العمل الافتراضي للخدمة، وإصدار التصاريح اللازمة للعمل بعد ذلك.

وكان من أبرز القطاعات المستفيدة من الخدمة خلال هذا الموسم، قطاعات التموين والإعاشة والجملة والتجزئة وخدمات النقل.

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Source almnatiq

