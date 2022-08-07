تنظيمات جديدة لتنفيذ وحماية البنية التحتية لقطاع الاتصالات

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دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات العموم لتقديم مقترحاتهم حول وثيقة “تنظيمات تنفيذ وحماية البنية التحتية” التي تختص بتنظيم تنفيذ أعمال البنية التحتية للاتصالات وحمايتها.

وأوضحت الهيئة أن الوثيقة تهدف إلى رفع جودة تنفيذ أعمال البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات، وتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد المخصصة لمرافق البنية التحتية للاتصالات، وتفادي إلحاق الضرر بها؛ لضمان استمرارية وجودة خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.

كما حثت الهيئة المستهدفين بالوثيقة لإبداء المقترحات حول الوثيقة وتقديمها إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في موعد أقصاه 31 أغسطس 2022م.

نطاق تطبيق الوثيقة

وأوضحت أن هذه الوثيقة تطبق على مقدمي خدمات الاتصالات ذوي البنية التحتية، ومنفذي مشاريع البنية التحتية وكل من يقوم بأعمال تتصل بالبنية التحتية من شركات وأفراد.

التزامات مطلوبة

وحول التزامات مقدمي خدمات الاتصالات ذوي البنية التحتية، أوضحت أنها تتضمن الحصول على التصاريح النظامية اللازمة من الجهات المعنية قبل إنشاء مرافق البنية التحتية أو تنفيذ أعمال حفر، والتحقق من نظامية ملكية العقارات، والحصول على موافقة مالك العقار أو من يمثله، قبل إنشاء مرافق البنية التحتية في تلك العقارات، وتنفيذ الشبكات السلكية لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والمرافق التابعة لها في المسارات المخصصة لذلك.

منع التعدي وإلحاق الضرر

وبشأن حماية البنية التحتية، أكدت ضرورة توفير كافة اشتراطات السلامة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على البنية التحتية ومنع التعدي عليها أو إلحاق الضرر بها، وذلك وفق ما تحدده الجهات المعنية.

وشددت على ضرورة إفادة مقدم طلب تنسيق الحفر عن مدى وجود بنية تحتية تابعة لمقدم الخدمة تتعارض مع المسار المخطط لأعمال الحفر من عدمه، خلال مدة أقصاها ٣ أيام من تاريخ ورود الطلب، مع وجوب تزويد مقدم طلب تنسيق الحفر في حال وجود بنية تحتية تابعة لمقدم الخدمة تتعارض مع المسار المخطط لأعمال الحفر.

أعمال الترحيل

وفي حال اعتراض البنية التحتية الخاصة بمقدم خدمات الاتصالات لأي مشروع حكومي مزمع تنفيذه، فيتوجب على مقدم خدمات الاتصالات التجاوب مع طلبات ترحيل ونقل البنية التحتية الواردة من خلال تقديم التصاميم الفنية للبنية التحتية المراد ترحيلها ونقلها، وكذلك المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ عملية الترحيل والنقل، وذلك خلال مدة أقصاها ١٠أيام عمل من وقت ورود الطلب، وترحيل البنية التحتية المتعارضة خلال مدة لا تتجاوز ٩٠يوما.

ويلتزم منفذو مشاريع البنية التحتية، بعدم إلحاق الضرر بشبكات الاتصالات العامة، أو التعدي عليها أو قطعها، والتنسيق مع كافة مقدمي خدمات الاتصالات قبل الشروع بأي أعمال حفر، واستخدام الوسائل التي تحددها الهيئة أو الجهات المعنية.



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Source akhbaar24

