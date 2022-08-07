“الصحة” الأولى في مواقع التواصل الاجتماعي بين الوزارات في المملكة خلال عام 2021

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المناطق_متابعات

حققت وزارة الصحة، المرتبة الأولى في 4 مؤشرات ضمن تقرير الأداء الرقمي لوزارات المملكة لعام 2021، الذي أعدته شركة “إكستند” لرصد الأداء الرقمي للوزارات في منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية لديها.

واحتلت وزارة الصحة، المرتبةَ الأولى بين جميع وزارات المملكة من حيث الأداء في جميع منصات التواصل الاجتماعي، وأفضل حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك المحتوى الأكثر تفاعلًا، إضافة إلى المنصات الأكثر متابعة والمتابعين الأكثر تفاعلًا.

واعتمد التقرير على رصد الأداء، من خلال تحليل البيانات بناءً على عدة عوامل؛ منها: تحليل الأداء، ونظرة عامة على المتابعين، والتجاوب السريع معهم، ومتابعة الوسوم المستخدمة، وتحليل أداء المستخدمين، والمنشورات التي حصدت أعلى تفاعل من قِبَل حسابات الوزارات، وتحليل المواقع الإلكترونية من خلال قياس ترتيبها المحلي والعالمي، وقياس سلوك المستخدمين وكيفية تجاوبهم معها.

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة تحرص على فتح أكبر عدد ممكن من قنوات التفاعل، والمشاركة مع المجتمع عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي؛ بهدف تعزيز التواصل مع المجتمع وتقديم أفضل الخدمات.

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Source almnatiq

