عِلم : ترسية مبادرة طريق مكة مع “الداخلية” بـ 57.6 مليون ريال

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أعلنت شركة “عِلم”، استلامها خطاب ترسية مشروع مبادرة طريق مكة مع وزارة الداخلية بقيمة 57.66 مليون ريال “شاملا ضريبة القيمة المضافة”.
وأوضحت الشركة في بيان لها على “تداول”، أنها ستقوم بإعلان أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص في حينه وخاصة تاريخ توقيع العقد والأثر المالي له على الشركة وذلك بعد توقيعه من جميع الأطراف.
وأبانت أن التبليغ بالترسية للمشروع لا يترتب عليه أي التزام قانوني أو مالي إلا بعد توقيع العقد من جميع الأطراف.
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Source akhbaar24
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