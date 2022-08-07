800 منتج.. أمراض خطيرة تهدد مستخدمي العطور منتهية الصلاحية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

كشف خبراء صحيون وجود أكثر من 800 مركب كيميائي تُستخدم في صناعة العطور والشموع العطرية، ما يشكل مخاطر صحية تهدد حياة الكثيرين.

وأوضح الخبراء أن وجود المركبات الكيميائية بهذا الشكل، يؤدي إلى مخاطر لا حصر لها، محذرين من استعمال العطور منتهية الصلاحية لضررها على مستخدميها كونها تؤدي إلى إصابتهم بـ:

1 – الصداع.

2 – تهيج الأنف.

3 – التهاب الحنجرة.

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4 – تهيج العين.

5 – التهاب الجيوب الأنفية.

وأضاف الخبراء أن هذه الكميات الكبيرة من المركبات الكيميائية والتي تستخدم في صناعة العطور والشموع العطرية، لا يطلب من الشركات المصنعة في كثير من البلدان توضيح مكوناتها التي تشكل رائحة معينة.

وأكد المتخصصون أن أكثر من نصف المكونات المستخدمة في هذه النوعيات من العطور لم يتم اختبارها لمعرفة المواد السامة بها وهل لها تأثير على البشر أم لا، محذرين من خطورة دخول أول أكسيد الكربون والإسيتون والرصاص والبنزين، في صناعة معظم هذه المركبات الخطيرة.

فيما أشار خبراء العطور، أن أفضل طريقة لمعرفة انتهاء صلاحية العطر من عدمها هي:

1 – اختبار رائحته، فإذا كانت تميل للحموضة كالخل، فمن المحتمل أن تكون قد انتهت صلاحيتها بالفعل.

2 – التغير في اللون هو أيضًا علامة أخرى على انتهاء صلاحية العطر، فالعطر الذي أصبح لونه أغمق مما بدأت به قد يعني أنه انتهت صلاحيته.

3 – البحث عن انخفاض كبير في حجم العطر في الزجاجة، حيث سيكون العطر منتهي الصلاحية أقل في الزجاجة مما كان عليه في المرة الأخيرة.