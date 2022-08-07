“الغذاء والدواء” تقدم نصائح حول الغذاء الصحي للأم أثناء الرضاعة الطبيعية

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أهمية اتباع الأم نظاما غذائيا صحيا أثناء فترة الرضاعة الطبيعية لطفلها، وذلك لضمان الحصول على الاحتياجات اليومية من الفيتامينات اللازمة.

وقالت الهيئة إن على المرضع تلبيـة احتياجاتهـــا المرتفعـــة من السعرات الحرارية عـــن طريق اســـتهلاك حصص إضافية، من مجموعة الخبز والحبوب، أو من مجموعة منتجات الألبان، أو مجموعة الفواكه والخضراوات.

وأبانت أنه يجب على المرضع استهلاك سعرات حرارية لا تقل عن 1800 سعرة في اليوم؛ كما ينصح بزيادة 25 جراما من البروتين عما كان عليه في فترة الحمل، بالإضافة إلى تناول الأسماك مرتين في الأسبوع.

وأضافت أنه يجب على المرضع شرب كميات وافرة من الماء والحليب واللبن، والحساء، لأن الرضاعة الطبيعية تزيد من الشعور بالعطش، مشيرة إلى أهمية الحد من استهلاك مادة الكافيين الموجودة في القهوة والشاي والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.

ولفتت إلى ضرورة الحرص على قراءة بطاقة المنتجات الغذائية إذ إن بعض المنتجات لا تناسب الأم المرضع، مؤكدة على أهمية اتباع نظام غذائي متوازن يشمل جميع المجموعات الغذائية لأن ذلك يساعد على تلبية الاحتياج اليومي من الفيتامينات.

وشددت الهيئة على عدم اتباع أي نظام غذائي لفقدان الوزن خلال فترة الرضاعة، مع الحرص على زيادة الحركة، والتقليل من الأطعمة ذات السعرات الحرارية المرتفعة كالدهون والسكريات.