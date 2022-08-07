اليوم.. إعلان نتائج القبول النهائي بالجامعات الحكومية والكليات التقنية في الرياض

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

يبدأ، اليوم الأحد، إعلان نتائج القبول الموحد النهائي، للطلاب والطالبات، في الجامعات الحكومية والكليات التقنية في الرياض للعام الدراسي 1444هـ.

وكانت لجنة القبول الموحد للطلاب في الجامعات الحكومية والكليات التقنية في الرياض قد أعلنت قبل أيام، نتائج القبول الموحد في جامعات الرياض.

وكان اللجنة، قد حددت موعد إعلان نتائج الفرز الأول لـ القبول الموحد للطلاب ليكون يوم الاثنين الموافق الأول من شهر أغسطس الحالي وما يقابله الثالث من شهر محرم 1444 هـ.

نتائج القبول الموحد للطالبات

بينما تقرر أن يكون إعلان نتائج القبول الموحد للطالبات اليوم الأحد الموافق 7-8-2022، وسيكون آخر موعد لتأكيد القبول للفرز الأول للطلاب اليوم الأحد الموافق 7-8-1444.

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الكليات المشمولة بالقبول الموحد للطلاب

وتشمل بوابة القبول للطلاب في منطقة الرياض جامعات (الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والأمير سطام بن عبدالعزيز، وشقراء، والمجمعة) والكليات التقنية في منطقة الرياض.

بينما تتضمن بوابة القبول الموحد للطالبات في منطقة الرياض جامعات (الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والأميرة نورة، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية) والكلية التقنية.

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموحد

1 – الدخول على موقع لجنة القبول الموحد بحسب الطلاب أو الطالبات.

2 – الانتقال إلى تقديم سابق.

3 – الاطلاع على نتيجة القبول

4 – تأكيد القبول.