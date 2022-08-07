استقرار أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 بـ 187 ريالاً

محمد بن مسعود - الدمام - شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأحد، استقرارًا عند الأسعار التي سجلتها أمس السبت.

الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 214.12 ريال، أي ما يعادل نحو 57.10 دولا، فيما سجل عيار 22 سعر 196.28 ريال، أي ما يعادل نحو 52.34 دولار.

الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 187.36 ريال، أي ما يعادل نحو 49.96 دولا، بينما سجل عيار 18 سعر 160.59 ريال، أي ما يعادل نحو 42.82 دولار.