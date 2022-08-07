اخبار الخليج – البحرين تدين الاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة

محمد بن مسعود - الدمام - تعرب‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬عن‭ ‬إدانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للاعتداء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وما‭ ‬أدى‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬خسائر‭ ‬في‭ ‬الأرواح‭ ‬والممتلكات،‭ ‬محذرة‭ ‬من‭ ‬انعكاسه‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

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وإذ‭ ‬تتقدم‭ ‬الوزارة‭ ‬بخالص‭ ‬التعازي‭ ‬والمواساة‭ ‬للحكومة‭ ‬والشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬في‭ ‬ضحايا‭ ‬الاعتداء‭ ‬وتمنياتها‭ ‬للجرحى‭ ‬بالشفاء‭ ‬العاجل،‭ ‬لتعرب‭ ‬عن‭ ‬التقدير‭ ‬للجهود‭ ‬المتواصلة‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬لاحتواء‭ ‬الوضع‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬التهدئة‭ ‬ووقف‭ ‬التصعيد‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬الأرواح‭ ‬والممتلكات‭.‬