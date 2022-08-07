اخبار الخليج – البحرين تدين الاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة

محمد بن مسعود - الدمام - تعرب وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين للاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة، وما أدى إليه من خسائر في الأرواح والممتلكات، محذرة من انعكاسه على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وإذ تتقدم الوزارة بخالص التعازي والمواساة للحكومة والشعب الفلسطيني الشقيق في ضحايا الاعتداء وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل، لتعرب عن التقدير للجهود المتواصلة التي تبذلها جمهورية مصر العربية الشقيقة لاحتواء الوضع والعمل على التهدئة ووقف التصعيد للحفاظ على الأرواح والممتلكات.
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