شكرا لقرائتكم خبر عن قبل نهائي اليوم.. تاريخ مواجهات مصر والسعودية في كأس العرب للشباب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يُقام نهائي بطولة كأس العرب للشباب مساء اليوم الأحد الموافق 7 من شهر أغسطس الجاري المقامة بدولة السعودية، بمواجهة تجمع بين الأخضر أمام المنتخب المصري.

ونرصد لكم في السطور التالية عبر موقعنا " السعودية سبورت" أبرز المعلومات بشأن النهائي العربي المرتقب الذي يجمع بين السعودية والفراعنة بكأس العرب للشباب 2022.

موعد مباراة مصر والسعودية في نهائي كأس العرب للشباب 2022

تبدأ صافرة البداية في الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

تعرف على القنوات الناقلة لنهائى كأس العرب للشباب بين مصر والسعودية

ومن المقرر أن يُذاع اللقاء المرتقب بين الكريب عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الرياضية، وقناة السعودية الرياضية " الناقل الحصري لمجريات البطولة العربية".

تشكيل المنتخب المصري المتوقع لمواجهة السعودية في نهائي كأس العرب للشباب

من المتوقع أن يدخل الفراعنة بالتشكيل التالي أمام أصحاب الأرض:-

حراسة المرمى: أحمد نادر السيد.

خط الدفاع: طارق علاء، إياد العسقلاني، عبد الرحمن رشدان، أحمد نادر حواش.

خط الوسط: صلاح الدين رضا، ماجد هاني، عمر فايد، أحمد عبد الرحيم، رأفت خليل.



خط الهجوم: خالد محمد.

تشكيل السعودية المتوقع لمباراة مصر في نهائي كأس العرب للشباب 2022

حراسة المرمى: أسامة المرمش.

الدفاع: عبدالعزيز الفرج، سويلم المنهالي، محمد الدوسري، سالم النجدي.

الوسط: فيصل صبياني، عبدالملك العييري، مصعب الجوير، عبدالله الزيد.

وفي خط الهجوم: عبدالعزيز العليوة، عبدالله رديف.

تاريخ مواجهات السعودية ومصر في كأس العرب للشباب.. الكفة ترجح للخُضر

ولم يسبق للفراعنة تحقيق الفوز على السعودية في 3 مواجهات خاضها أمام الأخير في كأس العرب للشباب.

وكانت المواجهة الأولى بين الطرفين في دور المجموعات في نسخة 2011، التي استضافها المغرب، وانتهت بفوز الأخضر بهدف نظيف.

والمواجهة الثانية الثانية في نسخة 2020 بالسعودية، وأيضًا كانت بدور المجموعات والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (2-2).

والثالث والأخيرة فكانت في النسخة الأخيرة من البطولة بمصر في نصف النهائي، وتمكن الأخضر من الفوز (3-2).