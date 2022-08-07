بالفيديو.. “الخثلان” يوضح حكم وفضل صوم يوم عاشوراء: يكفر ذنوب سنة ماضية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، والأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان: إن صوم يوم عاشوراء له فضل عظيم لقول رسول الله (صلى الله عليه وسلم): “وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله”.

موعد صوم يوم عاشوراء

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن يوم عاشوراء يوافق هذا العام يوم غد الاثنين، وأن السُنة أن يصام معه يوم قبله أو يوم بعده، أي أن الصيام يكون يومي الأحد والاثنين، أو الاثنين والثلاثاء.

حكم صوم يوم عاشوراء

وأضاف أن حكم صوم يوم عاشوراء كان واجبًا قبل صوم رمضان، ثم نسخ الوجوب بفرض صوم شهر رمضان، وبقى الحكم عل الاستحباب، وذلك لما جاء في الصحيحين عن عائشة (رضي الله عنها) أن قريشًا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، بصيامه حتى فرض صيام رمضان، فلما فرض شهر رمضان، قال: “من شاء صامه ومن شاء تركه”.

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فضل صيام يوم عاشوراء

وأكد أن النبي (صلى الله عليه وسلم) كان يحرص على صيام يوم عاشوراء، ويتحرى فضله؛ ففي الصحيحين عن بن عباس (رضي الله عنهما) قال: “ما رأيت النبي (صلى الله عليه وسلم)، يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء”.

مناسبة صوم يوم عاشوراء

وعن سبب عدم مخالفة النبي (عليه الصلاة والسلام)، اليهودَ في صيام عاشوراء في أول الهجرة، أشار الخثلان إلى أن رسول الله لما هاجر من مكة إلى المدينة كان يحب مخالفة المشركين، فلما فتحت مكة في السنة الثامنة من الهجرة وقضى النبي (صلى الله عليه وسلم) على المشركين، لم يبق إلا أهل الكتاب، فكان يجب بعد فتح مكة مخالفة أهل الكتاب، ولذلك قال: “لئن بقيتُ إلى قابل، لأصومنّ التاسع”.