أخطاء شائعة يرتكبها الأشخاص الراغبون في خسارة دهون البطن

حذر خبراء الصحة من عشرة أخطاء شائعة يرتكبها بعض الأشخاص الراغبين في خسارة دهون البطن، وأولها التركيز بشكل مبالغ فيه على ما يعرف بتمرين «الكرانش» أو الطحن الذي يعتمد على استلقاء الشخص على ظهره ثم محاولته النهوض فيما يمد يديه إلى الأمام.

وأفاد موقع «لايف سترونغ»، أن القيام بتمارين المعدة أمر مفيد؛ لكنه لا يستطيع تركيز حرق الدهون في هذه المنطقة من الجسم، وبالتالي، لا محيد عن القيام بتمارين تشمل الجسم بأكمله.

وأوضح الخبراء أن ثاني الأخطاء هو عدم أخذ قسط كاف من النوم، لأن الراحة تساعد على ضبط أفضل لعملية التمثيل الغذائي للطعام، مشيرين إلى أن الشخص البالغ لابد أن ينام مدة تتراوح بين سبع وثماني ساعات، لأجل إراحة الجسم والحصول على نتائج أفضل عند اتباع الحمية.

وأضاف: الخطأ الثالث هو عدم القيام بما يعرف بـ«تمارين الكثافة العالية» التي تضمن ارتفاعا ملحوظا في دقات القلب، فعندئذ، يزداد حرق الدهون، وتستمر العملية لساعات طويلة موالية، أما رابع الأخطاء فهو إغفال تمارين المقاومة مثل حركات «السكوات» والضغط «push up»، والسبب هو أن العضلة التي تتدرب تواصل عملية الحرق حتى في حالة الراحة.

وتضمن الخطأ الخامس، الإقبال الكبير على أطعمة تحمل علامة «قليلة الدسم»، ظنا بأنها مفيدة، في حين أنها قد تكون محلاة بنسبة عالية من السكر ونكهات أخرى، رغم احتوائها فعلا على قدر محدود من الدهون. أخبار قد تهمك

وتابع الخبراء «إذا كنت ممن يعملون بحزم من أجل فقدان الوزن الزائد، فلا تهمل إشارات من جسمك تدل على أنك متعب وتحتاج إلى بعض الراحة، لأن هرمون الكورتيزول يؤدي إلى زيادة سكر الدم، وهذا الأمر غير مرغوب فيه لمن يريدون التخلص من دهون تثقل بطنه، وهذا هو الخطأ السادس».

ويكمن الخطأ السابع في خفض عدد السعرات بشكل كبير، دفعة واحدة، وهنا يلجأ الجسم إلى حيلة حتى يحتفظ بالطاقة فلا يحرقها، لأنه يتحسب لما سيحصل من انقطاع في الفترة الموالية، وبالتالي، فإن خفض السعرات بنسبة معقولة خطوة أفضل من الناحية الصحية.

وثامنًا ينصح الخبراء بالحرص على تحريك الجسم بأكمله، خلال القيام بالتمارين الرياضية، لأن إشراك عدة مجموعات يساعد على نيل نتائج أفضل، ويكمن الخطأ التاسع في الرهان كثيرا على المكملات الغذائية والاعتقاد بأنها تؤدي مفعولا سحريا، في حين يستدعي فقدان الوزن يستدعي أمرين اثنين هما الطعام الصحي والرياضة.