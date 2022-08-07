منها تقوية المناعة.. فوائد مذهلة لتناول التين الشوكي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

في ظل موسم الصيف، تكثر الفاكهة المحببة كالمانجو والبطيخ، والتي يقبل عليها البعض تارة لمذاقها الحلو وتارة أخرى لاحتوائها على الألياف وفوائدها الصحية، إلا أن هناك فاكهة يغفل الكثيرون عن فوائدها وهي التين الشوكي، والذي نستعرض فوائده في هذا التقرير.

1. تنظيم مستويات سكر الدم

قد يكون للتين الشوكي تأثير إيجابي على مستويات سكر الدم، إذ وُجد أن تناول ثمار التين الشوكي قد يساعد على خفض مستويات سكر الدم بمعدلات تتراوح بين 17- 48%، وخفض فرص الإصابة بمرض السكري.

2. تحسين صحة الجهاز الهضمي

يحتوي التين الشوكي على كمية عالية من الألياف ومضادات الأكسدة، وهو ما يؤدي لتسحين صحة القولون، والوقاية من الإمساك، وتنظيم عمليات الهضم والإخراج، فضلاً عن خفض فرص الإصابة ببعض أمراض الجهاز الهضمي، مثل: سرطان القولون، وقرحة المعدة.

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3. تحسين صحة القلب والشرايين

يعد التين الشوكي غنيًا بالبوتاسيوم الضروري للجهاز الدوري، ما يساعد على خفض نسبة الإصابة بأمراض القلب والشرايين، وخفض نسب الكولسترول السيئ في الجسم، وخفض ضغط الدم المرتفع.

4. تقوية المناعة

يقوي التين الشوكي المناعة، لاحتوائه على كميات كبيرة من فيتامين ج وفيتامين هـ، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من العناصر ومضادات الأكسدة التي تحسن عملية الأيض وتخلص الجسم من السموم وتحفز إنتاج كرات الدم الحمراء، ونظرًا لأن مرض هشاشة العظام هو مرض التهابي بطبيعته فإن تناول التين الشوكي قد يساعد على الوقاية منه أو خفض فرص الإصابة به.

5- الوقاية من مشاكل الشعر والبشرة

ويساعد التين الشوكي على تخفيف حدة الأعراض المرافقة للمتلازمة السابقة للحيض، والوقاية من بعض مشكلات البشرة، مثل: التصبغات، والهالات السوداء، وعلامات تقدم السن، والوقاية من تساقط الشعر.

6. فوائد التين الشوكي الأخرى

لا تقتصر فوائد التين الشوكي على ما ذُكر فحسب، بل قد تشمل العديد من الفوائد المحتملة الأخرى، كالمساعدة في خسارة الوزن الزائد، وخفض فرص إصابة الكبد بالأمراض، وتقليل عدد نوبات الشقيقة، وخفض مخاطر الإصابة بالسرطان، والوقاية من نمو وانتشار الخلايا السرطانية لدى الأشخاص المصابين بالمرض.