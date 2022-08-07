محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

صدرت موافقة الجهات العليا على تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي، على أن يتضمن إنشاء مركز عمليات ومختبرات متخصصة للأمن الصناعي، وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء.

وتهدف إلى تنظيم متطلبات مجالات الأمن الصناعي في المنشآت، ووضع السياسات والخطط المناسبة لحماية المنشآت و إصدار اللوائح والتعليمات، وتحديثها وفقاً للظروف والمستجدات وإنشاء مركز عمليات للأمن الصناعي يرتبط بكل غرف العمليات في المنشآت الواقعة ضمن نطاق إشراف الهيئة وتنظيم وعقد ورش العمل والندوات والمؤتمرات والمعارض داخل المملكة وخارجها، والترخيص لمزاولة المهن ذات العلاقة والعمل لمواءمة معايير الهيئة مع ضوابط الفسح والترخيص والاستيراد والبيع والاستثمارات وتشجيع إجراء البحوث والتطوير.

كما يشمل ذلك تطوير مؤشرات قياس الأداء الخاصة بمجالات الأمن الصناعي في المنشآت الواقعة ضمن نطاق إشرافها، وإعداد التقارير الدورية حول حالة الامتثال والاستعانة بالجامعات والكليات ومراكز البحث العلمي والجهات ذوات العلاقة؛ لإجراء الدراسات والأبحاث العلمية في مجالات الأمن الصناعي و تأسيس مختبرات متخصصة -بالاتفاق مع وزارة المالية- في فحص العينات الناتجة عن الحوادث الصناعية؛ بالشراكة مع الجامعات السعودية والمراكز الوطنية البحثية، كما حدد التنظيم 15 وزيرًا ومسؤولاً في عضوية الهيئة برئاسة وزير الداخلية.

الموارد

– ما يخصص للهيئة في الميزانية العامة للدولة

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– المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي تقدمها

– ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف

– أي مورد آخر يقره المجلس، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات