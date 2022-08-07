“أبشر” توضح 4 خدمات يمكن تفويض أحد الأشخاص لتنفيذها نيابة عن المُستخدم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أوضحت منصة “أبشر”، الخدمات التي يمكن تفويض أحد الأشخاص لمراجعة أحد القطاعات نيابة عن المُستخدم لإنهاء بعض الإجراءات.
وبيّنت المنصة في “إنفوجراف” نشرته على حسابها بموقع “تويتر”، ،أن الخدمات تتضمن إصدار الإقامة وتجديد الإقامة، بالإضافة إلى التأشيرات وقيادة المركبة.
ولفتت إلى أن مميزات الخدمة تشمل أماناً وموثوقية عالية وسهولة تنفيذ الخدمة إلكترونياً، وكذلك إمكانية إلغاء التفويض في أي وقت، والحفاظ على سرية معلومات الدخول.
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