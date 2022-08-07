من جدة لـ “أبو عريش”.. شاهد أمطار الخير تتساقط بغزارة فجر اليوم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

تساقطت أمطار الخير فجر اليوم، على جدة وسط حالة من الأجواء المتقلبة، حيث هطلت على الشوارع والطرقات بغزارة.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، هطول كميات غزيرة من الأمطار على حي النعيم في جدة بمنطقة مكة المكرمة.

وأوضحت الفيديوهات المتداولة، تعرض محافظة أبو عريش لتساقط أمطار غزيرة أدت إلى جريان السيول في منطقة جازان.

كما هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان شملت مدينة جيزان، ومدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية ومحافظات صبيا، وبيش، وأبو عريش ، وصامطة، والطوال، وأحد المسارحة، وضمد، وفيفا، والدائر بني مالك، والعارضة، والحرث، والعيدابي ، والريث، والدرب ، وهروب ومركزي الشقيق والحقو، وعددًا من المراكز والقرى التابعة للمنطقة.