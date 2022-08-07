انفجار يستهدف سيارة للشرطة جنوب غرب باكستان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أصيب جنديان من رجال الشرطة الباكستانية بجروح جراء انفجار استهدف فجر اليوم سيارة دورية للشرطة في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.
وأوضحت مصادر أمنية أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع، زرعها مجهولون على جانب الطريق، وانفجرت أثناء مرور سيارة للشرطة بالقرب منها، كانت تقوم بأعمال دورية روتينية.
وأضافت أن قوات الأمن هرعت إلى موقع الانفجار، وقامت بجمع الأدلة، ونقل المصابين إلى المستشفى، ولم تعلن حتى الآن أي جهة المسئولية.
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